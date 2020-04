Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : élection d'un nouveau président du conseil Cercle Finance • 17/04/2020 à 13:00









(CercleFinance.com) - Adecco annonce que son assemblée générale des actionnaires a élu Jean-Christophe Deslarzes comme président de son conseil d'administration, succédant à Rolf Dörig qui n'a pas demandé de réélection après 10 années à ce poste. Avant de rejoindre le géant suisse du travail temporaire, Jean-Christophe Deslarzes a été directeur des ressources humaines du groupe d'ingénierie ABB de 2013 à 2019. Il était auparavant un cadre-dirigeant du géant de la distribution Carrefour.

Valeurs associées ADECCO GROUP SIX Swiss Exchange +10.31%