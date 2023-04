Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco: dividende et nominations approuvés en AG information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - Le groupe suisse de ressources humaines Adecco a annoncé mercredi soir que ses actionnaires avaient approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration lors de son assemblée générale 2023, qui s'est tenue à Lausanne.



Les actionnaires ont ainsi soutenu la proposition de distribution d'un dividende de 2,50 francs suisses par action. Les actions Adecco se négocieront ex-dividende le 18 avril, le paiement du dividende étant prévu pour le 20 avril.



Jean-Christophe Deslarzes a été confirmé comme président du conseil d'administration, ainsi que tous les autres membres qui se sont portés candidats à la réélection. Sandhya Venugopal a été nouvellement élue au conseil.





