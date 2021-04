Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 09/04/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Adecco annonce que lors de son assemblée générale annuelle, ses actionnaires ont adopté la proposition de distribution d'un dividende de 2,50 francs suisses par action avec 94,86% des voix. La date de détachement du paiement du dividende est fixée au 14 avril. Tous les membres du conseil d'administration candidats à la réélection ont été confirmés pour un autre mandat d'un an, y compris son président Jean-Christophe Deslarzes. Le conseil atteint en outre la parité des sexes avec l'élection de Rachel Duan comme membre.

Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks +0.51%