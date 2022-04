Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco: détient 96,97% des actions de AKKA information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce aujourd'hui qu'au cours de la période d'acceptation de l'offre publique d'achat obligatoire précédemment annoncée sur AKKA Technologies, 9 319 130 actions (représentant 90,79% des actions auxquelles l'offre porte) ont été apportées.



La période d'acceptation initiale de l'offre a pris fin le 13 avril 2022. En plus des actions, 1 652 obligations convertibles (représentant 94,40 % des obligations convertibles en circulation, auxquelles l'offre se rapporte) ont été introduites dans l'offre.



En conséquence, Adecco détiendra un total de 96,97% des actions en circulation et 94,40% des obligations convertibles en circulation émises par AKKA.



' L'offre sera par réouverte du 21 avril au 11 mai. A l'issue de cette offre, le retrait obligatoire sera mis en place ' indique Invest Securities.





