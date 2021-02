Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : dans le vert après ses résultats pour 2020 Cercle Finance • 25/02/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - Adecco gagne plus de 1% à Zurich, après la publication par le groupe de services en ressources humaines de ses résultats 2020, d'où ressort un EBITA ajusté de 709 millions d'euros, soit une marge de 3,6% en retrait de 80 points de base en organique. Impactés par la crise de la Covid, les revenus ont diminué de 15% en organique et ajustés de jours ouvrés, le groupe helvétique mettant toutefois en avant 'une amélioration consistante depuis le creux du deuxième trimestre 2020'. Revendiquant en outre un cash-flow et un bilan vigoureux, Adecco indique qu'il va proposer un dividende de 2,50 francs suisses par action, ainsi que la reprise de rachats d'actions pour 600 millions d'euros.

Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks +1.27%