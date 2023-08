Adecco: chute de 21% du BPA ajusté au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Adecco publie un chiffre d'affaires de 5998 ME au titre du 2e trimestre, en hausse de 1% en données publiées et de +4% en organique.



Dans le même temps, le résultat d'exploitation ressort à 117 ME, en recul de 6% en données publiées, pour un bénéfice net de 62 ME, en recul de 19% en données publiées.



Le BPA ajusté ressort à 0,67 euro, en repli de 21%.



Le Groupe indique avoir terminé le trimestre avec une croissance en ligne avec les niveaux du T2, et estime que'les volumes de juillet ont bien résisté'.



'Alors que les conditions macro-économiques restent difficiles, la diversité des activités et de l'empreinte géographique du Groupe offrent une opportunité continue de croissance rentable et de gain de parts de marché', souligne Adecco qui assure qu'il gérera ses ressources 'avec

agilité, s'adaptant à la dynamique du marché.'



Dans ce contexte, le Groupe s'attend à ce que la marge brute du T3 soit autour des niveaux du T2-23.