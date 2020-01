Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : cession de Soliant Health finalisée Cercle Finance • 03/01/2020 à 08:07









(CercleFinance.com) - Adecco Group annonce avoir finalisé la cession de Soliant Health, filiale de placement dans la santé aux Etats-Unis, à Olympus Partners, après avoir obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires requises. Cette transaction pour un montant de 612 millions de dollars (551 millions d'euros) doit générer un gain sur vente qui sera reconnu dans les comptes du groupe suisse au titre de son quatrième trimestre et de l'année 2019. Le géant des services en ressources humaines explique que cette cession s'inscrit dans sa stratégie d'Adecco visant à se concentrer sur les marques et solutions numériques pouvant être étendues à l'échelle mondiale.

Valeurs associées ADECCO GROUP SIX Swiss Exchange 0.00%