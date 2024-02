Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adecco: BPA ajusté en repli de 9% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Adecco publie un chiffre d'affaires de 6109 ME au titre du 4e trimestre, en recul de 2% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt (+1% en organique).



Le résultat opérationnel trimestriel ressort à 187 ME, en hausse de 65% (+74% en organique), pour un bénéfice net de 68 ME, en hausse de 6% laissant apparaître un BPA ajusté de 0,75 euro (-1%).



Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 23,9 MdsE (+1% en publié, +3% en organique), pour un bénéfice net de 325 ME en repli de 5% et inférieur aux attentes. Le BPA ajusté 2023 ressort quant à lui à 2,99 euros, en repli de 9%.



Enfin, Adecco rapporte que depuis le début de l'année, les volumes du groupe sont légèrement inférieurs aux niveaux du quatrième trimestre 2023.



'Le Groupe compte continuer à capter des parts de marché dans un environnement macroéconomique difficile au premier trimestre 2024, tout en gérant les ressources avec agilité, en se concentrant sur la productivité et les économies de frais généraux et administratifs', indique-t-il.





Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks -4.76%