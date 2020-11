Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 30/11/2020 à 15:47









(CercleFinance.com) - Adecco grimpe de 4% à Zurich, avec le soutien de Crédit Suisse qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'surperformance' et son objectif de cours de 45 à 62 francs suisses, dans une note consacrée aux groupes européens de services en ressources humaines. 'Adecco se traite avec une décote de 9% par rapport au FTSE Europe, à comparer à une prime moyenne de 80% en temps de reprise', souligne le broker, qui note aussi un rendement de dividende durable de 4,6%.

Valeurs associées ADECCO GROUP SIX Swiss Exchange +3.12%