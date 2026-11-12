Adecco: bénéfice net en hausse de 27% au 3T à 113 millions d'euros

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe suisse Adecco, spécialisé dans le placement de personnel, a publié jeudi un bénéfice net meilleur qu'attendu pour le troisième trimestre, en hausse de 27 %, à 113 millions d’euros.

Son chiffre d'affaires pour la période allant de juillet à septembre s'est accru 4 % par rapport au troisième trimestre l'an passé, à près de 6 milliards d'euros a indiqué le groupe zurichois dans un communiqué, évoquant un développement "encourageant" du marché avec une "bonne dynamique dans le placement flexible" et "un retour à la croissance dans le placement permanent".

La croissance organique de ses revenus s'est chiffrée à 3 % dans le placement de personnel temporaire et est revenue en terrain positif dans le placement permanent après plusieurs trimestres de contraction, enregistrant une hausse de 2 %. Ses services de transition de carrière ont en revanche fléchi de 3 %.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 93,7 millions d'euros de bénéfice et 5,96 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Ajustés du nombre de jours ouvrables, les revenus de l'enseigne Adecco, axée sur le travail temporaire, ont chuté de 4 % en France, son plus gros marché, mais ont progressé de 8 % dans le reste de la zone Europe Moyen-Orient et Afrique et de 9 % sur le continent américain.

Pour le quatrième trimestre, le groupe dit s'attendre à une "dynamique positive".