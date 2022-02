Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco: bénéfice net de 184 ME au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 11:14









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 5 495 millions d'euros, en croissance de 1% en termes de croissance organique (2% en données publiées).



La marge brute s'est élevée à 1 140 millions d'euros, en hausse de 7 % sur une base organique (8 % sur une base déclarée). La marge d'EBITA hors éléments exceptionnels est de 4,7 %, soit 10 points de base de moins.



Le bénéfice net s'est élevé à 184 millions d'euros, soit une hausse de 23 %. Le BPA ressort à 1,11 euro, soit une augmentation de 21 % par rapport au BPA de 0,92 euro de l'année précédente.



Sur l'année 2021, le chiffre d'affaires est en hausse de +9% à 20 949 ME par rapport à l'année précédente avec une marge brute en progression de +15% en glissement annuel.



L'EBITA hors éléments exceptionnels s'inscrit à 953 millions d'euros et le BPA est de 3,62 euros sur l'exercice 2021.





Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks -7.40%