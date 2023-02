Adecco: baisse de 22% du BPA ajusté en 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 09:42

(CercleFinance.com) - Adecco publie un BPA ajusté en baisse de 22% à 3,28 euros au titre de 2022, ainsi qu'une marge d'EBITA hors éléments non récurrents en retrait de 110 points de base à 3,5%, un niveau toutefois qualifié de 'robuste' par le groupe suisse de ressources humaines.



Il explique en effet que cette dégradation 'reflète principalement la baisse des bénéfices liés aux éléments exceptionnels, les investissements de croissance, une contribution modérée de LHH et d'Adecco US, ainsi que la relution d'AKKA'.



Le chiffre d'affaires s'est inscrit en croissance de 13% à plus de 23,6 milliards d'euros, dont une croissance de 5% en organique et en données ajustées de jours d'activité, avec des progressions dans toutes les GBU (global business units).



Fort de ces performances dans un environnement de marché incertain et confiant dans ses perspectives, Adecco propose un dividende par action de 2,50 francs suisses, composé de 1,85 franc brut et de 0,65 franc de réserves non soumises à l'impôt anticipé.