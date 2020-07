Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : annulation de 220.000 actions Cercle Finance • 09/07/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Adecco Group annonce avoir procédé à l'annulation de 220.000 actions rachetées jusqu'au 15 mars 2019 dans le cadre d'un programme de rachats finalisé en mars 2019, ramenant ainsi le nombre d'actions composant son capital social à 163.124.177.

Valeurs associées ADECCO GROUP SIX Swiss Exchange -2.31%