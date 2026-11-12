Adecco améliore sa rentabilité au 3e trimestre

Adecco Group publie un BPA ajusté en croissance de 17%, à 0,79 EUR, au titre de son 3e trimestre 2026, ainsi qu'un EBITA hors éléments exceptionnels en hausse de 10%, à 213 MEUR, soit une marge en amélioration de 20 points de base, à 3,6%.

À 5 998 MEUR, le groupe suisse de services en ressources humaines a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,7% en organique, avec une dynamique de croissance continue pour le placement flexible et un retour à la croissance pour le placement permanent.

Adecco souligne également la poursuite de son désendettement, avec un ratio dette nette/EBITDA de 2,5 fois, en baisse de 0,6 point sur un an et de 0,2 point sur un trimestre. Il se dit en bonne voie pour atteindre un ratio dette nette/EBITDA inférieur ou égal à 1,5 fois d'ici fin 2027.

"Nous sommes sur une trajectoire positive, avec une croissance continue et un fort effet de levier opérationnel qui contribuent à améliorer la rentabilité et à réduire l'endettement", résume le CEO Denis Machuel, ajoutant constater des évolutions encourageantes sur le marché.

"Nous continuons à bâtir notre solide performance sur une exécution rigoureuse, la proximité avec nos clients et des investissements continus dans la technologie, notamment le déploiement à grande échelle d'une IA agentive de pointe", poursuit-il.

Affirmant en outre simplifier son organisation et harmoniser sa direction pour stimuler la croissance et améliorer ses marges, Adecco prévoit de générer 75 MEUR d'économies supplémentaires en rythme annuel d'ici le 3e trimestre 2027.