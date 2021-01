Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adecco : affecté par une dégradation de broker Cercle Finance • 25/01/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Adecco recule de plus de 1% à Zurich, affecté par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'vente' avec un objectif de cours maintenu à 55 francs suisses, impliquant un potentiel de baisse évalué à 8%. Dans une note sur les valeurs européennes des services en ressources humaines, le broker pointe que 'le rythme de la reprise peut se modérer' et que la progression du titre Adecco, qui a dépassé sa cible, 'laisse un risque-rendement orienté négativement'.

Valeurs associées ADECCO GROUP Swiss EBS Stocks -1.68%