Adecco : acquisition de QAPA en France

(CercleFinance.com) - Adecco Group fait part de l'acquisition de QAPA, spécialiste des solutions de main-d'oeuvre entièrement numériques en France, moyennant une contrepartie initiale de 65 millions d'euros, transaction dont la finalisation est attendue à la fin du troisième trimestre 2021. Le groupe suisse explique que cette opération 'accélère la fourniture d'une solution distincte et entièrement numérique de main-d'oeuvre aux clients Adecco GBU', en complément de sa stratégie existante de services omnicanal et à valeur ajoutée. Il ajoute qu'elle renforce son expertise technique, notamment en matière de sourcing et de matching, en soutenant sa digitalisation. QAPA tirera parti de l'écosystème d'Adecco, y compris son important réseau de clients et sa base de données de candidats.

