Addictions: NFL Biosciences a levé 3 millions d'euros pour financer trois essais cliniques

(AOF) - NFL Biosciences annonce aujourd’hui le fort succès de sa levée de fonds pour un montant total de 3 059 910,11 euros : cette société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions précise que les fonds levés contribueront au financement des essais cliniques de trois de ses produits, destinés au sevrage tabagique et à la réduction de la consommation d’alcool.

Les fonds levés permettront en particulier de compléter les financements de l'étude de phase II/III Cesto II, visant à démontrer l'efficacité de son candidat médicament botanique NFL-101 pour le sevrage tabagique, et de l'étude Precesto, évaluant le potentiel de NFL-101 à être associé au traitement par substitution nicotinique, ainsi que la poursuite du développement de NFL-301, destiné à réduire la consommation d'alcool.

La levée de fonds a été réalisée par voie d'augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une part d'investisseurs professionnels à hauteur de 2,5 millions d'euros, et d'autre part des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid à hauteur de 600 000 euros.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.