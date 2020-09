Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADC Therapeutics : une offre de 6 millions d'actions Cercle Finance • 24/09/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Cette société de biotechnologie vient d'annoncer l'évaluation d'une offre publique de 6 millions d'actions ordinaires à un cours de 34 dollars l'action. Le produit brut de l'offre devrait s'élever à environ 204 millions de dollars. La clôture de l'offre est prévue le 28 septembre 2020. Certains actionnaires ont accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 900 000 actions ordinaires supplémentaires. ADC Therapeutics ne recevra aucun produit de la vente de ces actions par les actionnaires vendeurs.

Valeurs associées ADC THERAPEUTIC NYSE Arca 0.00% ADC THERAPEUTIC NYSE -3.61%