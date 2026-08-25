Adam Mosseri, directeur d'Instagram, va témoigner lors du procès de Meta concernant les réseaux sociaux destinés aux enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Adam Mosseri, directeur d'Instagram, devrait comparaître mardi dans le cadre d'un procès visant à déterminer si Meta Platforms META.O a conçu Instagram et Facebook de manière à créer une dépendance chez les enfants sans se soucier suffisamment de leur sécurité.

Mosseri est un témoin clé dans le procès intenté par 29 États américains, dans ce que les experts qualifient de plus grand test juridique à ce jour concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs.

Quatre de ces États — la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey — ont accusé Meta d’avoir conçu ces plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, alimentant ainsi l’anxiété, la dépression et même le suicide, tout en induisant les consommateurs en erreur quant à leur sécurité.

Les 29 États affirment que Meta a enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles d’enfants de moins de 13 ans lors de leur utilisation de ses plateformes.

La comparution attendue de Mosseri a été confirmée par le bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta.