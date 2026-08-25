Adam Mosseri, directeur d'Instagram, va témoigner dans le cadre du procès intenté contre Meta concernant la dépendance des enfants aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du lieu du procès, de sa durée prévue et de détails supplémentaires (paragraphes 8 et 9)

* Les États affirment que Meta pourrait se voir infliger près de 200 milliards de dollars d'amendes civiles

* La juge Gonzalez Rogers se prononcera sur la responsabilité, les sanctions et les éventuelles modifications à apporter à Facebook et Instagram

* Le procès devrait se poursuivre pendant une grande partie du mois de septembre devant le tribunal fédéral d’Oakland

par Diana Novak Jones, Jonathan Stempel et Nathan Frandino

Le directeur général d'Instagram, Adam Mosseri, devrait comparaître mardi dans le cadre d'un procès visant à déterminer si Meta Platforms META.O a conçu Instagram et Facebook de manière à rendre les enfants dépendants sans se soucier suffisamment de leur sécurité.

Mosseri est un témoin clé dans le procès intenté par 29 États américains, dans ce que les experts qualifient de plus grand test juridique à ce jour concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs.

Quatre de ces États — la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey — ont accusé Meta d’avoir conçu ses plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, alimentant ainsi l’anxiété, la dépression, voire le suicide, tout en induisant les consommateurs en erreur quant à leur sécurité.

Les 29 États affirment que Meta a enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles d’enfants de moins de 13 ans lors de leur utilisation de ses plateformes.

Les États ont indiqué qu’ils pourraient réclamer près de 200 milliards de dollars de sanctions civiles.

Meta a rejeté les accusations selon lesquelles elle chercherait à rendre les enfants dépendants dans un but lucratif, et a déclaré que ses recherches ne montraient aucun lien clair entre l’utilisation des réseaux sociaux par les adolescents et une détérioration de leur bien-être.

La comparution attendue de Mosseri a été confirmée par le bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta.

Le procès, qui se tient devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, devrait se poursuivre pendant une grande partie du mois de septembre.

Les jurés devraient rendre un verdict consultatif. La juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers décidera si Meta est responsable et, le cas échéant, déterminera les sanctions civiles à appliquer ainsi que les changements à apporter à Facebook et Instagram.

Mosseri a pris la tête d’Instagram en 2018. En février, Mosseri a témoigné lors d’un procès à Los Angeles au cours duquel un jury a condamné Meta et Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O à verser 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante d’Instagram et de YouTube dès son enfance. Les jurés ont estimé que Meta et Google avaient fait preuve de négligence dans la conception de leurs plateformes.

Mosseri a réfuté les allégations selon lesquelles Instagram ne se souciait pas de la sécurité des enfants et a défendu ses choix de conception face aux accusations formulées par des initiés de l’entreprise, qui estimaient que ses fonctionnalités étaient néfastes. Il a déclaré que les produits et les politiques d’Instagram évoluaient et que “nous essayons de nous concentrer sur les questions les plus importantes”. Au début du mois, un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 567 millions de dollars pour prendre en charge la santé mentale des adolescents, après que le procureur général de cet État eut qualifié ses plateformes de “nuisance publique”. Le Tennessee poursuit également Meta , avançant des arguments similaires concernant Instagram, dans le cadre d’un procès en cours à Nashville.