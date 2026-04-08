Adagio Medical progresse après que la FDA a autorisé l'extension des essais de son dispositif cardiaque

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8 avril - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Adagio Medical ADGM.O augmentent de 11 % à 1,31 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA a approuvé une sous-étude clinique de son système expérimental d'ablation à ultra-basse température vCLAS

** Le dispositif cible la tachycardie ventriculaire monomorphe soutenue, un rythme cardiaque dangereux qui peut entraîner un arrêt cardiaque soudain - ADGM

** La société affirme que le système utilise un froid extrême pour détruire les tissus cardiaques défectueux et qu'il est conçu pour raccourcir la durée des procédures et améliorer la manipulation pour les médecins

** L'étude secondaire recrutera jusqu'à 55 patients atteints de cardiopathie ischémique et non ischémique, dans le cadre de l'essai pivot d'Adagio en cours aux États-Unis - ADGM

** La société affirme que la technologie est déjà approuvée en Europe et qu'elle est en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude américaine de plus grande envergure

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~13% depuis le début de l'année