Adage Capital réduit ses participations dans les poids lourds de l'IA

(Mises à jour avec des détails sur les changements d'investissement d'Adage et le contexte du rallye sur l'IA) par Suzanne McGee

Adage Capital Partners a déclaré dans son dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis qu'elle a réduit ses investissements dans certains poids lourds de l'IA au quatrième trimestre 2025, tandis que Softbank Group Corp 9984.T a déclaré avoir dissous sa participation dans Nvidia NVDA.O , une transaction que la société a divulguée pour la première fois en novembre .

Adage a annoncé de légères réductions de ses participations dans Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , ainsi que dans Nvidia. Adage a également augmenté sa participation dans Oracle ORCL.N d'environ 19 % pour atteindre 1,87 million d'actions, évaluées à environ 365 millions de dollars.

La société d'investissement basée à Boston n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les changements dans son portefeuille.

La vente des actions Nvidia par Softbank, pour un montant de 5,8 milliards de dollars, a eu lieu en octobre, comme l'a indiqué l'entreprise lors de l'annonce de la transaction. Softbank a liquidé sa position afin de lever des fonds pour investir dans OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Après que l'optimisme à l'égard de l'IA a alimenté une hausse pluriannuelle des actions américaines, les investisseurs se sont inquiétés ces derniers mois de savoir si les dépensesconsidérables consacrées à la technologie émergente produiront des rendements suffisants pour justifier les valorisations élevées.

Nvidia a chuté d'environ 7 % depuis le 11 novembre, date à laquelle Softbank a annoncé la vente de ses actions dans le fabricant de puces le plus important au monde. Nvidia devrait présenter ses résultats trimestriels le 25 février, et les analystes s'attendent en moyenne à une hausse de 67 % de son chiffre d'affaires, selon les données de LSEG.

Les déclarations 13-F deSoftbank et d'Adage comparent leurs participations au 31 décembre à celles du 30 septembre.

Ces déclarations, qui doivent être déposées dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre fiscal, rendent compte des positions des investisseurs institutionnels à cette date, mais ne reflètent pas les changements de position qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent au cours du premier trimestre.