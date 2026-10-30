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Acumen s'effondre après l'échec d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer lors d'un essai clinique de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 12:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action d'Acumen Pharmaceuticals ABOS.O s'effondre de 78,2% à 0,50 dollar avant l'ouverture du marché

** La société de biotechnologie indique que son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, le sabirnetug, n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire, ne montrant aucun bénéfice significatif en termes de ralentissement du déclin de la mémoire et des fonctions cognitives par rapport au placebo

** La société précise que les principaux critères secondaires, notamment le CDR-SB, n’ont pas non plus atteint le seuil de signification statistique

** Le médicament a réduit les niveaux de plaques amyloïdes dans le cerveau, mais cela ne s’est pas traduit par un bénéfice clinique

** La société prévoit d'arrêter le développement du sabirnetug, de mettre fin à la phase d'extension de l'étude et de mettre en œuvre des mesures de préservation de la trésorerie

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 9% depuis le début de l'année

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ACUMEN PHARMA
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