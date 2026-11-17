Actualités santé : un nouveau test sanguin permet de mesurer la progression de la maladie d'Alzheimer

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous nous intéressons au cerveau, en mettant en avant un nouveau test sanguin qui pourrait aider les cliniciens à mieux évaluer la progression de la maladie d’Alzheimer, ainsi que les recherches sur les changements des fonctions cérébrales liés au vieillissement.

Un test sanguin permet de suivre la progression de la maladie d’Alzheimer

Un nouveau test sanguin permet de déterminer le stade d’avancement de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau, ont rapporté des chercheurs à Boston lors de la conférence « Clinical Trials on Alzheimer’s Disease » .

Le test mis au point par Alamar Biosciences ALMR.O mesure les taux d’un biomarqueur appelé eMTBR-tau, qui reflète le degré d’accumulation d’enchevêtrements de la protéine tau dans les cellules cérébrales.

Les tests sanguins actuellement disponibles pour la maladie d’Alzheimer mesurent des protéines telles que la bêta-amyloïde et la protéine tau phosphorylée, dont les taux augmentent dès les premiers stades de la maladie, mais qui ne fournissent que des informations limitées sur l’accumulation d’enchevêtrements de protéine tau aux stades plus avancés. Deux médicaments contre la maladie d’Alzheimer actuellement commercialisés sont conçus pour réduire les plaques de bêta-amyloïde dans le cerveau, mais plusieurs médicaments ciblant la protéine tau sont en cours de développement.

“L’un des défis majeurs du diagnostic de la maladie d’Alzheimer consiste à établir, chez un patient présentant des troubles cognitifs, non seulement que la pathologie d’Alzheimer est bien présente, mais aussi qu’elle se trouve à un stade biologique suffisamment avancé pour expliquer vraisemblablement les symptômes”, a déclaré dans un communiqué le Dr Niklas Mattsson-Carlgren, de l’université de Lund en Suède, qui a dirigé l’étude.

Ce nouveau test sanguin n’est pas encore disponible à des fins cliniques et n’est pas destiné à diagnostiquer à lui seul la maladie d’Alzheimer, ont précisé les chercheurs dans un rapport de l’étude publié dans le *JAMA* .

“Disposer d’un moyen simple mais hautement évolutif de déterminer l’ampleur de l’accumulation d’enchevêtrements de protéines tau dans le cerveau représente une avancée majeure dans notre compréhension de la maladie d’Alzheimer”, a déclaré dans un communiqué Nicholas Ashton, co-responsable de l’étude au Banner Sun Health Research Institute de Sun City, en Arizona.

Conjugués, les tests sanguins existants et ce nouveau test de dépistage de l’eMTBR-tau pourraient aider les médecins à prendre de meilleures décisions thérapeutiques et à identifier les patients adaptés aux essais cliniques, a ajouté Ashton.

La capacité d’auto-entretien du cerveau pourrait être altérée avec le vieillissement

Un processus chargé d’éliminer les déchets du cerveau pendant le sommeil est souvent altéré chez les personnes âgées, selon une étude menée par des chercheurs qui cherchent à déterminer si cela a une incidence sur le risque de troubles neurodégénératifs.

Pendant le sommeil profond non-REM, des ondes d’impulsions électriques dans le cerveau contribuent à la récupération physique et à la consolidation de la mémoire. Ces ondes lentes, qui peuvent être surveillées par électroencéphalographie, sont également essentielles à la génération de flux de liquide céphalo-rachidien qui aident à éliminer les déchets du cerveau.

Lors de tests effectués tard dans la nuit sur deux groupes de volontaires – âgés de 18 à 39 ans et de 60 à 84 ans –, les chercheurs ont utilisé des techniques d’IRM pour mesurer le débit sanguin et le flux de LCR dans le cerveau, ainsi que l’EEG pour mesurer les ondes cérébrales, comme ils l’ont rapporté dans *Nature Aging* .

Alors que les ondes d’impulsions électriques et les ondes de LCR qui en découlent s’intensifiaient pendant le sommeil non paradoxal chez les jeunes adultes, cela ne s’est pas vérifié de manière systématique chez les volontaires plus âgés.

Lors d’expériences menées alors que les sujets étaient pleinement éveillés, les chercheurs ont tenté de déterminer les causes du ralentissement du flux de liquide céphalo-rachidien lié à l’âge.

Tout d’abord, ils ont mesuré le débit sanguin pendant que les sujets effectuaient une tâche qui entraîne généralement une augmentation de l’activité cérébrale et du volume sanguin. Chez de nombreux sujets âgés, l’activité neuronale a bien augmenté, mais le débit sanguin n’a pas beaucoup augmenté, ce qui suggère que la capacité des vaisseaux sanguins à répondre à une demande accrue en oxygène a diminué.

Par la suite, les sujets ont été invités à retenir leur souffle, ce qui entraîne normalement une augmentation du taux de dioxyde de carbone dans le sang et une augmentation du débit sanguin vers le cerveau. Chez les participants plus âgés, l’augmentation moyenne du débit sanguin était plus faible que chez les sujets plus jeunes.

Ces deux facteurs expliquaient en grande partie la diminution du débit du LCR, mais pas entièrement, ce qui suggère que d’autres facteurs liés à l’âge pourraient contribuer à cette réduction, ont indiqué les chercheurs.

Des études antérieures ont montré que les troubles du sommeil sont associés à un risque accru de troubles neurodégénératifs, tels que la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. Aucun des participants à cette étude n’avait reçu de diagnostic de tels troubles, mais certains des participants plus âgés présentaient des signes d’atrophie de la matière grise, qui étaient corrélés à une diminution plus importante du débit du LCR.

Les chercheurs espèrent poursuivre le suivi de certains participants afin de déterminer si les modifications du flux de LCR sont associées à un risque accru de développer une maladie neurodégénérative.

“Certaines personnes vieillissent très bien, avec d’excellentes capacités cognitives, tandis que d’autres connaissent un déclin cognitif”, a déclaré dans un communiqué Laura Lewis, responsable de l’étude au MIT à Cambridge, dans le Massachusetts.

Pour certaines des personnes âgées participant à cette étude, le débit de LCR se situait exactement dans la fourchette observée chez les jeunes adultes en bonne santé, a noté Lewis. “Nous sommes vraiment intéressés par ce qui différencie ces personnes et par la manière dont cela pourrait être lié à leur état de santé futur.”