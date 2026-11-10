Actualités médicales : un nouveau test sanguin permet de détecter précocement le risque de cancer de l'ovaire

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en avant une découverte diagnostique qui pourrait transformer les soins préventifs destinés aux femmes présentant un risque élevé de cancer de l’ovaire. Nous vous présentons également un traitement préopératoire prometteur associant deux médicaments pour les patients atteints d’un cancer de la vessie, ainsi que les bienfaits potentiels d’une consommation régulière de café sur le système digestif.

Un test sanguin détecte un précurseur du cancer de l’ovaire

Des chercheurs ont découvert qu’un signal moléculaire présent dans le sang permet d’identifier des modifications microscopiques qui précèdent le développement du cancer de l’ovaire, ce qui pourrait constituer une avancée diagnostique majeure pour une maladie souvent détectée après qu’elle s’est déjà propagée.

Pendant des décennies, les efforts visant à détecter plus tôt le cancer de l’ovaire se sont concentrés sur la recherche de tumeurs plus petites, ont noté les chercheurs dans leur rapport publié mardi dans Nature Medicine .

"Nous avons posé une question fondamentalement différente: et si nous pouvions identifier les premiers signes avant-coureurs moléculaires avant même que le cancer invasif ne se développe?", a déclaré dans un communiqué Rajan Gogna, responsable de l’étude au Hoag Family Cancer Institute de Newport Beach, en Californie.

Le cancer de l’ovaire commence souvent par des modifications microscopiques de la muqueuse des trompes de Fallope. Ces lésions précancéreuses sont connues sous le nom de carcinome intraépithélial tubaire séreux.

La nouvelle étude a révélé que les femmes présentant cette affection précurseur présentaient des taux sanguins élevés d’une molécule d’ARN appelée Tu-Stroma.

Lorsque les chercheurs ont mesuré le Tu-Stroma dans le sang, ils ont détecté un STIC chez 92,3 % des femmes atteintes et ont correctement identifié 98,2 % des femmes en bonne santé.

Chez les femmes présentant des facteurs de risque génétiques de cancer de l’ovaire, environ 72 % des résultats positifs seraient exacts, tandis que les résultats négatifs seraient corrects dans près de 100 % des cas, ont-ils indiqué.

"Pour les femmes à haut risque, cela pourrait transformer notre approche de la prévention", a déclaré dans un communiqué la co-auteure, la Dre Esha Madan, également de Hoag.

Beaucoup de ces femmes sont confrontées à des décisions difficiles concernant une chirurgie préventive visant à retirer leurs trompes de Fallope et leurs ovaires.

"Aujourd’hui, les décisions concernant la chirurgie préventive sont largement guidées par le risque héréditaire, sans savoir si des lésions précancéreuses sont réellement présentes", a expliqué la Dre Madan. "Notre découverte pourrait à terme fournir ces informations biologiques manquantes."

Une alternative pour les patients atteints d’un cancer de la vessie ne pouvant pas bénéficier d’une chimiothérapie

Une nouvelle approche s’est révélée prometteuse pour les patients atteints d’un cancer de la vessie dans le cadre d’un vaste essai clinique, en particulier pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la chimiothérapie habituellement administrée avant l’intervention chirurgicale afin de réduire le risque de récidive.

Les patients ayant reçu l’immunothérapie Imfinzi d’AstraZeneca AZN.L ainsi que le médicament anticancéreux ciblé Padcev d’Astellas Pharma 4503.T et de Pfizer PFE.N avant une ablation de la vessie, suivie d’une immunothérapie, présentaient un risque de décès inférieur de 42 % à celui des patients ayant subi uniquement une intervention chirurgicale.

Les quelque 700 participants à cet essai randomisé présentaient des tumeurs s’étendant jusqu’à la paroi musculaire de la vessie. Une chimiothérapie est généralement administrée pour réduire la taille de ces tumeurs avant l’intervention chirurgicale et diminuer le risque de récidive.

Mais près de la moitié de ces patients ne peuvent pas recevoir de chimiothérapie standard à base de cisplatine, ce qui limite leurs options thérapeutiques, a déclaré dans un communiqué la responsable de l’étude, la Dre Alexandra Drakaki, de la David Geffen School of Medicine de l’UCLA.

Environ 45 % des patients ayant reçu le traitement à deux médicaments ne présentaient plus de traces de cancer détectables dans les tissus prélevés lors de l’intervention chirurgicale, contre environ 10 % des patients ayant subi une chirurgie sans traitement préopératoire, ont rapporté les chercheurs dans The New England Journal of Medicine .

Au bout de deux ans, 78 % des patients ayant reçu l’association de deux médicaments étaient encore en vie, contre 69 % des patients ayant subi une chirurgie seule.

Environ 64 % des patients du groupe sous traitement étaient exempts d’événements liés au cancer à deux ans, contre 45 % des patients ayant subi directement une chirurgie.

Le Padcev, un conjugué anticorps-médicament, se fixe à une protéine présente sur les cellules cancéreuses de la vessie et achemine un médicament anticancéreux directement vers ces cellules, tandis que l’Imfinzi aide l’organisme à attaquer le cancer en bloquant une protéine utilisée par les tumeurs pour échapper à la détection du système immunitaire.

La plupart des patients ont pu mener à bien le traitement préopératoire, malgré une incidence élevée d’effets indésirables graves, ont noté les chercheurs.

Ces résultats offrent aux médecins la possibilité de proposer un traitement efficace avant l’intervention chirurgicale aux patients atteints d’un cancer de la vessie avec invasion musculaire qui ne peuvent pas recevoir de cisplatine, a déclaré la Dre Drakaki.

Les buveurs de café pourraient bénéficier d’une meilleure fonction digestive

Une consommation régulière de café affecterait non seulement les populations d’organismes présents dans l’intestin grêle, mais également le fonctionnement du tube digestif lui-même, selon une étude danoise.

Dans cette étude, comme dans des études précédentes, les buveurs de café présentaient une plus grande diversité de micro-organismes dans leur intestin que ceux qui en buvaient moins souvent, ont noté les chercheurs.

Mais les buveurs de café réguliers présentaient également davantage de contractions du côlon, ce qui peut favoriser une bonne digestion, aider à prévenir la constipation et maintenir les muscles intestinaux en bonne santé, a déclaré dans un communiqué la responsable de l’étude, Francesca Bucci, de l’université de Copenhague.

Les consommateurs de café présentaient également un pH nettement plus bas dans l’intestin grêle, ont rapporté les chercheurs dans la revue Gut Microbiology .

Ils ne savent pas encore si un pH plus bas est bénéfique ou nocif, mais ils soulignent que le niveau de pH joue un rôle important dans la façon dont les aliments sont digérés.

Les 61 participants à l’étude ont avalé de petites capsules électroniques qui ont parcouru le tube digestif, mesurant notamment la température, les niveaux de pH et les contractions intestinales.

Les personnes considérées comme des buveurs réguliers de café dans le cadre de cette étude en consommaient au moins une tasse par jour pendant plus de trois des huit jours de l’étude.

L’étude ne permet pas de prouver que ces différences sont dues à la consommation de café. Néanmoins, comme le soulignent les chercheurs, le café est connu pour influencer toute une série de processus au sein du système digestif, notamment la sécrétion d’acide dans l’estomac.

"De très nombreuses personnes souffrent de constipation et de selles irrégulières", a déclaré dans un communiqué Henrik Munch Roager, coauteur de l’étude, de l’université de Copenhague.

"Si nous parvenons à comprendre comment le café affecte la digestion et les contractions intestinales, il sera peut-être possible d’utiliser ces connaissances pour stimuler la motilité intestinale de manière naturelle."