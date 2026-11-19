Actualités médicales : les médicaments à base de GLP-1 associés à une amélioration de la fonction cardiaque chez les patients souffrant d'obésité et d'insuffisance cardiaque

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Les bienfaits des médicaments à base de GLP-1, largement utilisés, vont bien au-delà de la perte de poids, comme le montrent une série d’études que nous présentons aujourd’hui et qui ont été présentées lors du congrès médical "Obesity Week 2026" à Washington.

Les médicaments à base de GLP-1 pourraient renforcer les cœurs défaillants

L’utilisation de médicaments à base de GLP-1 chez les patients souffrant d’obésité et d’insuffisance cardiaque a été associée à des améliorations significatives du muscle cardiaque, selon une étude menée par des chercheurs de la Mayo Clinic et présentée lors de ce congrès sur l’obésité.

Tous les participants à l’étude souffraient d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite, ce qui signifie que le ventricule gauche du cœur ne parvenait qu’à peine à propulser le sang vers l’organisme.

Au bout d’un an, les patients sous traitement par GLP-1 ont présenté des améliorations significativement plus importantes en termes de taille, de forme, de structure et de fonction du ventricule gauche que chez un groupe témoin étroitement apparié de patients obèses, ont rapporté les chercheurs.

Les patients sous traitement par GLP-1 prenaient soit du sémaglutide, commercialisé par Novo Nordisk NOVOb.CO sous les noms de Wegovy et Ozempic, soit du tirzépatide, commercialisé par Eli Lilly LLY.N sous les noms de Zepbound et Mounjaro.

Sans surprise, les 146 patients du groupe GLP-1 ont enregistré une perte de poids totale significativement plus importante que les 237 qui ne prenaient pas ces médicaments.

L’étude n’était initialement conçue que pour analyser les changements à un an, mais des "analyses exploratoires à deux ans" — destinées à générer de nouvelles hypothèses pour de futures études — ont montré des améliorations persistantes de la fraction d’éjection ventriculaire gauche et de la taille du cœur, ont indiqué les chercheurs.

La plupart de ces améliorations sont restées significatives même après prise en compte des variations de poids, ce qui suggère que certains des effets positifs étaient dus aux médicaments eux-mêmes plutôt qu’à la perte de poids, ont également rapporté les chercheurs.

Une semaine plus tôt, lors des sessions scientifiques de l’American Heart Association à Chicago, une autre équipe de chercheurs de la Mayo Clinic a présenté les résultats d’une étude portant sur 81 adultes souffrant d’obésité et d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée — c’est-à-dire dont le ventricule gauche n’était pas particulièrement affaibli — qui ont reçu du sémaglutide ou un placebo pendant 52 semaines.

Le traitement par le sémaglutide a amélioré les pressions intracardiaques à l’effort et au repos et a été associé à une rémission de l’insuffisance cardiaque chez plus de la moitié des patients traités, ont rapporté les chercheurs dans *Nature Medicine* .

Zepbound peut permettre de réaliser des économies, selon Eli Lilly

Zepbound, le médicament coûteux contre l’obésité d’Eli Lilly, permet en fin de compte de réaliser des économies à long terme, selon les données présentées par le laboratoire pharmaceutique basé à Indianapolis.

Les chercheurs ont comparé les tendances en matière de coûts et de recours aux soins de santé chez plus de 171 000 adultes traités pendant au moins un an par Zepbound pour la gestion du poids, et chez un nombre équivalent de personnes similaires mais non traitées. Aucun participant à l’étude ne souffrait de diabète.

Au cours du suivi, les coûts de santé sont restés stables dans le groupe sous Zepbound, mais ont augmenté régulièrement dans le groupe témoin. Dans une analyse, les coûts de santé mensuels des patients ne recevant pas de Zepbound ont augmenté d’environ 29 dollars entre 3 et 6 mois, de 82 dollars entre 6 et 12 mois, et de 120 dollars entre 12 et 18 mois.

Les patients traités par Zepbound ont présenté 7 % d’hospitalisations et de visites aux urgences en moins entre 3 et 6 mois. Cette baisse est passée à 18 % sur une période allant jusqu’à 12 mois, puis à 34 % entre 12 et 18 mois.

"Ces résultats suggèrent qu’au-delà de ses bénéfices cliniques, le tirzépatide pourrait apporter une valeur économique croissante au fil du temps", ont conclu les chercheurs de Lilly dans un bref résumé de leur présentation, un abstract.

Ils n’ont pas précisé le montant payé par les patients pour ce médicament ni indiqué si les économies réalisées compensaient entièrement les coûts.

Sans assurance, le Zepbound peut coûter plus de 1 000 dollars par mois. Une étude récente menée par CVS Health CVS.N indique que les employeurs et autres organismes de santé pourraient atteindre le seuil de rentabilité avec les médicaments à base de GLP-1 si leur prix est inférieur à 350 dollars par mois, car la réduction du recours aux services médicaux diminue suffisamment les dépenses pour compenser le coût des médicaments.

Une autre étude présentée lors du congrès sur l’obésité suggère que l’utilisation des GLP-1 est associée à de meilleurs résultats sur le marché du travail.

À partir des données d’un panel Internet représentatif à l’échelle nationale, composé d’environ 15 000 adultes américains, les chercheurs ont constaté une amélioration du taux d’activité et une augmentation continue de la productivité après le début du traitement par ces médicaments.

Ces résultats sont pertinents pour les employeurs qui envisagent de prendre des décisions en matière de prise en charge, ont déclaré les chercheurs, car de nombreuses entreprises ont supprimé la prise en charge de ces médicaments en raison de leur coût global .

"Si les GLP-1 améliorent la productivité et le taux d’activité des salariés, un accès élargi pourrait générer des retombées positives sous la forme d’une production accrue et d’une réduction de l’absentéisme", ont-ils déclaré.

L’utilisation des GLP-1 chez les personnes âgées est associée à une diminution des chutes

Chez les personnes âgées souffrant d’obésité, l’utilisation des GLP-1 a été associée à une diminution des risques de chutes et de dépendance au fauteuil roulant, selon une étude menée sur deux ans qui a suivi plus de 122 000 patients âgés de 65 ans et plus ne présentant pas de troubles de la mobilité.

Chez ces patients qui prenaient des médicaments à base de GLP-1 ou de la metformine, un traitement courant contre le diabète, l’utilisation du GLP-1 a été associée à une réduction de 13 % du risque de chutes et de 37 % du risque de dépendance nouvelle à un fauteuil roulant, ont rapporté les chercheurs.

L’étude n’a pas comparé les schémas de perte de poids et ne permet pas de prouver que les médicaments à base de GLP-1 ont prévenu les chutes et la dépendance au fauteuil roulant.

Toutefois, selon les chercheurs, ces résultats suggèrent que ces médicaments pourraient jouer un rôle dans le maintien de l’autonomie des personnes âgées en surpoids, ce qui aurait des implications sur leur qualité de vie et leur recours aux soins de santé.