Activision : BPA en baisse mais supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Le groupe Activision Blizzard annonce ce mercredi un bénéfice par action au T1 2020, en données ajustées, de 76 cents, en baisse légère par rapport aux 78 cents de la même période en 2019. Le BPA ajusté est cependant supérieur aux attentes des analystes, qui attendaient un repli de cet indicateur à 37 cents. Dans le même temps, les revenus atteignent 1,8 milliard de dollars, en légère baisse par rapport au 1,83 milliard du T1 2019.

Valeurs associées ACTIVISION BLIZZ NASDAQ 0.00%