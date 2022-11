Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Activision Blizzard: recul de 23% du BPA ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 14:50









(CercleFinance.com) - Activision Blizzard a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1,78 Md$ au titre du 3e trimestre, en recul de 14% par rapport au 3e trimestre 2021 (2,07 Mds$).



Dans ce contexte, le BPA ajusté est lui aussi en contraction et passe à 0,68 dollar, contre 0,89 dollar il y a douze mois (soit -23%).



La société rappelle que Microsoft a prévu d'acquérir Activision Blizzard pour 95,00 $ par action, la transaction devantêtre finalisée avant le 30 juin 2023, soit la date de fin de l'exercice fiscal de Microsoft.



Activision Blizzard précise que l'opération à d'ores et déjà été approuvée par ses actionnaires ainsi que par les conseils d'administration de chaque entité.



'Nous sommes impatients de continuer à diffuser nos divertissements épiques à notre communauté mondiale de joueurs en tant qu'entité de Microsoft, l'une des sociétés les plus admirées au monde', a indiqué en substance Bobby Kotick, le directeur généra de Activision Blizzard.





Valeurs associées ACTIVISION BLIZZARD NASDAQ +1.86%