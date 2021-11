Activision Blizzard : le patron Bobby Kotick envisagerait de partir

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le responsable de la division Xbox de Microsoft avait déclaré qu'il "évaluait tous les aspects de leur relation avec Activision Blizzard et procédait à des ajustements proactifs permanents", à la lumière des récentes révélations sur l'éditeur de jeux vidéo, rapporte la presse américaine. Phil Spencer a réagi à un récent article du Wall Street Journal selon lequel le patron d'Activision Blizzard, Bobby Kotick était au courant de harcèlements sexuels au sein de l'entreprise depuis plusieurs années.

(AOF) - Le directeur général d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, a déclaré à des cadres dirigeants qu'il envisagerait de quitter la société s'il ne parvenait pas à résoudre rapidement les problèmes culturels du géant du jeu vidéo, selon des personnes au courant de ses commentaires citées par le Wall Street Journal. Activision Blizzard fait l'objet de poursuites pour discrimination et harcèlement sexuels. La pression était montée la semaine dernière sur le patron de l'éditeur de jeux vidéo depuis 30 ans.

