Activision Blizzard: évolution de son conseil

(CercleFinance.com) - Activision Blizzard annonce l'évolution de son conseil d'administration. Lulu Cheng Meservey a été nommé au conseil d'administration. La société a également annoncé que Kerry Carr sera proposé à l'élection du conseil d'administration de la société lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2022.



Hendrik J. Hartong III et Casey Wasserman ont choisi de ne pas se présenter à la réélection lors de l'assemblée annuelle de 2022.



'L'ajout de Lulu Cheng Meservey en tant qu'administrateur et de Kerry en tant que candidat à un poste d'administrateur s'inscrit dans la continuité du processus de renouvellement de notre Conseil et souligne notre engagement à élargir les compétences, les expériences et les origines diverses de nos administrateurs', a déclaré Robert Morgado, administrateur indépendant principal.





