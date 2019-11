Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Activision Blizzard : en baisse, un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 27/11/2019 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le titre Activision Blizzard recule ce mercredi de -0,3%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur la valeur. 'Après un déclin progressif depuis les premiers sommets, CoD Mobile est de nouveau dans le top 5 des applications les plus rentables (uniquement aux États-Unis) avec le lancement de 'Zombies' le 11/24. Il s'agit également d'un top 5 des applications dans 45 autres pays. Les critiques restent solides', apprécie Jefferies. Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 65 dollars sur le titre.

Valeurs associées ACTIVISION BLIZZ NASDAQ -0.39%