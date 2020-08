Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Activision Blizzard : consensus battu au 2e trimestre Cercle Finance • 05/08/2020 à 13:06









(CercleFinance.com) - Activision Blizzard a publié mardi soir un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 53% à 81 cents au titre du deuxième trimestre 2020, un niveau supérieur d'une douzaine de cents au consensus, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 42%. L'éditeur de jeux vidéo -exploitant notamment les franchises 'Call of Duty' et 'World of Warcraft'- a vu ses revenus s'accroitre de 38% à 1,93 milliard de dollars, dont 1,59 milliard provenant des canaux numériques. Pour l'ensemble de l'année calendaire 2020, Activision Blizzard vise un BPA ajusté de 2,87 dollars et des revenus de 7275 millions de dollars, dont respectivement 75 cents et 1800 millions pour le trimestre en cours.

