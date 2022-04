Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Activision Blizzard: chute du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 14:10









(CercleFinance.com) - Pour le premier trimestre 2022, et selon les règles comptables en vigueur aux États-Unis (GAAP), le chiffre d'affaires net d'Activision Blizzard s'élève à 1,77 milliard de dollars, contre 2,28 milliards de dollars au premier trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires net GAAP des canaux numériques s'élève à 1,59 milliards de dollars. La marge d'exploitation GAAP était de 27 %. Le bénéfice GAAP par action diluée était de 0,50 $, contre 0,79 $ pour le premier trimestre 2021.



Sur une base non-GAAP, la marge d'exploitation d'Activision Blizzard est de 34 % et le bénéfice par action dilué est de 0,64 dollar, contre 0,98 dollar au premier trimestre 2021.



Activision Blizzard a généré 642 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation sur le trimestre, contre 844 millions de dollars au premier trimestre 2021.



Comme annoncé le 18 janvier 2022, Microsoft envisage d'acquérir Activision Blizzard pour 95,00 dollars par action, dans le cadre d'une opération all-cash. L'opération est soumise aux conditions de clôture habituelles, à la finalisation de l'examen réglementaire et à l'approbation des actionnaires d'Activision Blizzard. L'opération, qui devrait être finalisée au cours de l'exercice fiscal de Microsoft se terminant le 30 juin 2023, a été approuvée par la Commission européenne, les conseils d'administration d'Activision Blizzard et de Microsoft.





Valeurs associées ACTIVISION BLIZZARD NASDAQ +0.03%