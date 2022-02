Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Activision Blizzard: bénéfice par action de 3,44 $ en 2021 information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 12:25









(CercleFinance.com) - Les revenus nets d'Activision Blizzard se sont élevés à 8,80 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, contre 8,09 milliards de dollars pour 2020.



La marge opérationnelle PCGR s'est établie à 37 %. Le bénéfice par action diluée s'est établi à 3,44 $, contre 2,82 $ pour 2020. Sur une base non-GAAP, la marge opérationnelle s'est établie à 44% et le bénéfice par action diluée à 4,08 dollars, contre 3,21 dollars pour 2020.



Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, les revenus nets d'Activision Blizzard se sont élevés à 2,16 milliards de dollars, contre 2,41 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice par action diluée s'est établi à 0,72 $, comparativement à 0,65 $ pour le quatrième trimestre de 2020.



Activision Blizzard a généré des flux de trésorerie d'exploitation de 2,41 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, comparativement à 2,25 milliards de dollars pour 2020.





