Actis AM privilégie le risque crédit

(AOF) - Les gérants du fonds Alterna Plus d'Actis Asset Management privilégient le risque crédit. Le fort écartement des spreads depuis le début de la crise sanitaire offre aux porteurs des rendements inédits depuis plus d'un an, expliquent les professionnels. L'accompagnement massif des banques centrales et des états rassure quant aux bonnes perspectives du crédit CrossOver (BBB/BB) à 1 an, poursuivent les experts. Selon ces derniers, le retour du primaire offre des opportunités aux gérants pour un picking plus sélectif.