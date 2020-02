Actions : Natixis IM maintient pour le moment sa surpondération des actifs européens

(AOF) - Natixis Investment Managers (IM) maintient pour le moment sa surpondération des actifs européens. Toutefois, à moyen terme, la société de gestion pense que le niveau plus élevé de la croissance et des bénéfices aux États-Unis soutiendra les marchés outre-Atlantique. Par ailleurs, Natixis IM souligne que les marchés émergents devraient continuer de bénéficier de l'amélioration de l'environnement commercial, mais pourraient se révéler plus vulnérables aux inquiétudes liées au coronavirus.