Actions : le secteur de la défense pourrait profiter de la montée du populisme, estime Newton IM

(AOF) - Selon Emma Mogford, gérante Actions britanniques chez Newton IM (BNY Mellon IM), la montée du populisme et du protectionnisme à l'échelle mondiale pourrait affecter des domaines tels que la défense et la sécurité et susciter une nouvelle demande d'infrastructures portuaires et frontalières et de composants tels que le matériel de détection aux aéroports. Plus largement ajoute-t-elle, l'évolution de la dynamique démographique modifie l'équilibre du pouvoir dans le monde et peut également mettre l'accent sur la sécurité et la défense.

"Cela survient à un moment où les dépenses de défense ont atteint un creux cyclique relatif. Alors que les dépenses de défense européennes, en particulier, ont été relativement faibles, certains pays semblent vouloir augmenter leurs dépenses de défense", précise Emma Mogford.