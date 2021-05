Actions : le marché britannique devrait perdre de l'élan, selon SwissLife AM

(AOF) - La vaccination et, dans une moindre mesure, la hausse du prix des matières premières ont porté le marché britannique des actions, observe SwissLife Asset Managers, dans ses dernières perspectives de conjoncture. Le gestionnaire d'actifs estime toutefois que la majorité des bonnes nouvelles est anticipée désormais, et souligne que la croissance attendue des bénéfices des entreprises fait pâle figure face à d'autres marchés.

In fine, SwissLife AM pense que le marché britannique devrait perdre de l'élan et signer une performance similaire à la zone euro, mais inférieure au marché américain en devise locale.