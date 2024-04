Actions européennes: Indosuez Wealth Management attiré par les "Granolas"

(AOF) - En Europe, les sociétés regroupées sous l’acronyme Granolas (GlaxoSmithKline, Roche Holding, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP et Sanofi) représentent près d’un quart de la valeur des 600 plus grandes entreprises d’Europe souligne Laura Corrieras, Equity Portfolio Manager chez Indosuez Wealth Management. "Ces sociétés sont plus diversifiées sur le plan sectoriel, avec une représentation des secteurs de la technologie, de la santé, du luxe et de la consommation de base" que les 7 Fantastiques américaine, souligne-t-elle.

"Dans un contexte où de nombreuses incertitudes persistent (élections, ralentissement macroéconomique, conflits, etc.), le rebond de la volatilité au cours de l'année n'est pas à exclure et ces sociétés pourraient être plus résilientes grâce à leur profil défensif et offrent une opportunité de diversification intéressante", affirme la gérante.

Elle souligne que ces sociétés "proposent également un profil attrayant typé qualité/croissance, avec des fondamentaux solides" à savoir "une forte croissance des bénéfices avec des marges élevées et stables, des bilans robustes tout en affichant une plus faible volatilité que ses paires américaines". En termes de valorisation, ces sociétés se traitent en moyenne avec une décote de 30 % par rapport aux "7 Fantastiques".