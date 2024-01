Actions européennes en hausse avant l’inflation et chute du pétrole

(AOF) - Hormis le FTSE 100, les marchés actions européens ont clôturé cette première séance de la semaine en hausse. Le CAC 40 a glané 0,40% à 7450,24 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,46% à 4483,86 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé. Vers 17h30, le Dow Jones recule de 0,20%, pénalisé par Boeing. A contrario, le Nasdaq Composite avance de 1,20% dans le sillage de la baisse du rendement du 10 ans.

Avant la publication des chiffres de l'inflation au mois de décembre aux Etats-Unis jeudi et en France vendredi, les investisseurs ont pris connaissance ce lundi des ventes au détail en zone euro.

Le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'Union européenne en novembre par rapport à octobre 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

La séance d'aujourd'hui a été marquée par la chute des cours de l'or noir, qui a entraîné un net repli des taux longs.

L'Arabie saoudite a réduit le prix de son pétrole pour ses livraisons en février en raison de la faiblesse toujours persistante de la demande. Le cours du baril de WTI chute de 4,44% à 70,56 dollars et celui du baril de Brent de 3,76% à 75,80 dollars lors de la clôture en Europe.

Conséquence du repli du pétrole, TotalEnergies a fini lanterne rouge du CAC 40. Les autres sociétés pétrolières et gazières sont également en baisse : Vallourec, Maurel & Prom, Chevron, ExxonMobil

En revanche, Airbus a terminé en tête de l'indice CAC 40 en raison des nouveaux déboires du 737 Max, l'avion vedette de son concurrent, Boeing.

Casino a fléchi. Le distributeur a pourtant annoncé ce matin le feu vert de la Commission européenne en vue de la reprise du groupe par un consortium dirigé par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky.

Outre l'inflation, l'actualité aux Etats-Unis sera marquée cette semaine par le début de la saison des résultats. Les grandes banques américaines publieront leurs chiffres dès vendredi (JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup et Bank of New York Mellon).