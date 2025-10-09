 Aller au contenu principal
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 08:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs jeudi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

INDRA IDR.MC

Indra est en pourparlers avec l'Italien Leonardo LDOF.MI pour créer une alliance stratégique afin de répondre à des appels d'offres pour d'importants contrats de cybersécurité et de cyberdéfense en Europe, a rapporté le journal Cinco Dias jeudi.

BBVA BBVA.MC , SABADELL SABE.MC

BBVA a obtenu plus de 20% d'acceptation dans son offre publique d'achat sur Sabadell, a rapporté jeudi le journal Expansion, citant des sources de marché anonymes.

GOLDMAN SACHS GS.N

Goldman Sachs Group GS.N a annoncé dans un mémo interne vu par Reuters mercredi qu'Alvaro del Castano, son codirecteur pour l'Espagne et le Portugal, allait prendre sa retraite après plus de trois décennies passées au sein de la banque.

REPSOL REP.MC

Repsol a publié mercredi une production estimée de 551.000 barils équivalent pétrole par jour pour le troisième trimestre.

ENDESA ELE.MC

Morgan Stanley a relevé son objectif de cours à 26 euros contre 24 euros.

PUIG PUIGb.MC

JP Morgan a abaissé sa recommandation sur Puig de surpondérer à sous-pondérer et a ramené son objectif de cours de 25 euros à 12,5 euros.

TECNICAS REUNIDAS TRE.MC

Barclays a relevé son objectif de cours de 25 euros à 35 euros.

Pour connaître les perspectives des marchés européens aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour connaître les mouvements en temps réel de l'indice espagnol IBEX, double-cliquez sur .IBEX .

Pour les actions composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la boîte de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les mouvements des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour les rapports sur les marchés en langue espagnole, double-cliquez sur .MES

Pour le dernier rapport Eurostocks, double-cliquez sur .EU

(1 $ = 0,7459 livre)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/10/2025 à 08:33:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

