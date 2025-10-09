Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre

Les valeurs espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs jeudi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

INDRA IDR.MC

Indra est en pourparlers avec l'Italien Leonardo LDOF.MI pour créer une alliance stratégique afin de répondre à des appels d'offres pour d'importants contrats de cybersécurité et de cyberdéfense en Europe, a rapporté le journal Cinco Dias jeudi.

BBVA BBVA.MC , SABADELL SABE.MC

BBVA a obtenu plus de 20% d'acceptation dans son offre publique d'achat sur Sabadell, a rapporté jeudi le journal Expansion, citant des sources de marché anonymes.

GOLDMAN SACHS GS.N

Goldman Sachs Group GS.N a annoncé dans un mémo interne vu par Reuters mercredi qu'Alvaro del Castano, son codirecteur pour l'Espagne et le Portugal, allait prendre sa retraite après plus de trois décennies passées au sein de la banque.

REPSOL REP.MC

Repsol a publié mercredi une production estimée de 551.000 barils équivalent pétrole par jour pour le troisième trimestre.

ENDESA ELE.MC

Morgan Stanley a relevé son objectif de cours à 26 euros contre 24 euros.

PUIG PUIGb.MC

JP Morgan a abaissé sa recommandation sur Puig de surpondérer à sous-pondérer et a ramené son objectif de cours de 25 euros à 12,5 euros.

TECNICAS REUNIDAS TRE.MC

Barclays a relevé son objectif de cours de 25 euros à 35 euros.

