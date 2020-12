(AOF) - Les actions américaines, qui représentent désormais plus de 50% de la valeur de marché des actions internationales, semblent aujourd'hui surévaluées. C'est ce qu'explique Allianz Global Investors (GI) dans ses perspectives de marché pour 2021. Toutefois, le gestionnaire d'actifs attend une participation plus diversifiée à la performance du marché en 2021 : certaines régions sous-évaluées pourraient évoluer à la hausse, notamment si la croissance mondiale rebondit.

Des opportunités " value " cycliques pourraient s'ouvrir en Europe et dans les marchés émergents, indique AllianzGI.

L'Asie du Nord et la Chine offrent des thèmes de croissance séculaire, notamment les nouvelles infrastructures et la généralisation du virage numérique en Asie avec l'e-commerce, la 5G et l'intelligence artificielle.

" En revanche, les perspectives pour les actions des marchés émergents sont contrastées ", souligne AllianzGI. "Par exemple, les perspectives à court terme sont mitigées : prometteuses en Pologne et au Mexique, mais plus sombres en Russie et au Brésil", conclut le gestionnaire d'actifs.