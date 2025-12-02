 Aller au contenu principal
CAC 40
8 089,39
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 2 décembre
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 08:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des nouvelles, met à jour les contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir sans changement mardi, avec des contrats à terme

.FFIc1 en baisse de 0,07%.

* TOPPS TILES: Le distributeur britannique de carrelage Topps Tiles TPT.L a déclaré que le commerce s'était modéré au cours des neuf premières semaines de son nouvel exercice financier en raison de la faiblesse de la confiance des consommateurs.

* BAILLIE GIFFORD UK TRUSTS: L'investisseur activiste américain Saba Capital a bloqué un projet de fusion de deux fonds d'investissement gérés par Baillie Gifford USAB.L

EWI.L cotés à Londres, ont indiqué les sociétés mardi.

* BANQUES: La banque centrale britannique a assoupli les exigences en matière de capital pour les prêteurs de 1 point de pourcentage à 13%.

* UK FISCAL WATCHDOG: Le chef de l'organisme de surveillance fiscale britannique a démissionné lundi après que l'organisme a publié par inadvertance le budget avant l'annonce de la ministre des Finances Rachel Reeves.

* SECTEUR PRIVÉ: Le secteur privé britannique s'attend à ce que la production diminue au cours des trois prochains mois, ce qui constitue sa perspective la plus sombre depuis le mois de mai.

* INFLATION DES MAGASINS: Le mois dernier, les chaînes de magasins britanniques ont signalé une baisse de l'inflation à l'approche des ventes du Black Friday, mais des coûts plus élevés en 2026 signifient que les détaillants pourraient avoir du mal à maintenir l'inflation sur sa trajectoire descendante, selon le British Retail Consortium.

* ZIPCAR: La société américaine de covoiturage Zipcar a déclaré lundi qu'elle envisageait de cesser ses activités au Royaume-Uni.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole se sont maintenus dans les premiers échanges mardi, l'or a baissé après avoir atteint son plus haut niveau en six semaines lors de la session précédente, et le cuivre a baissé à partir d'un pic.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: [EN DIRECT/] LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Dividendes

Valeurs associées

ACAL
334,425 GBX LSE +5,08%
BAILL GIFF TR GBP
280,0000 GBX LSE 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 299,00 USD LME +2,68%
DISCOVERIE GRP
612,000 GBX LSE +1,16%
EDIN WLDW INVT GBP
205,6500 GBX LSE +0,32%
FORESIGHT GRP
459,000 GBX LSE -0,54%
FTSE 100
9 702,53 Pts FTSE Indices 0,00%
ON THE BEACH RG-144
190,000 GBX LSE -1,35%
TOPPS TILES
42,100 GBX LSE -2,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

