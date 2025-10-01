 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Actions britanniques-Facteurs à surveiller le 1er octobre
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse mercredi, avec des contrats à terme

FFIc1 en baisse de 0,07%.

* TAYLOR WIMPEY: Taylor Wimpey TW.L a fait état d'un taux de vente plus faible au cours des neuf semaines précédant le 28 septembre, alors que les coûts d'emprunt élevés et l'inflation persistante remettent en cause le marché de l'immobilier britannique.

* DIVERSIFIED ENERGY: Diversified Energy DEC.N DEC.L a annoncé qu'elle déplacerait sa cotation principale à la Bourse de New York.

* GREGGS: Greggs GRG.L a annoncé un nouveau ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent au cours de son dernier trimestre, imputant la faiblesse des échanges au climat chaud du mois de juillet, avant une reprise en août et septembre.

* TATE & LYLE: Tate & Lyle Plc TATE.L a averti que son bénéfice annuel et son chiffre d'affaires chuteraient en raison d'un ralentissement de la demande sur le continent américain.

* PRIX DES LOGEMENTS: Les prix de l'immobilier britannique ont augmenté un peu plus vite que prévu le mois dernier, avec une hausse de 0,5% en septembre, a indiqué la Nationwide Building Society.

* THAMES WATER: Certains créanciers de Thames Water s'engageront à conserver leur participation dans la société britannique jusqu'en 2030 dans le cadre d'un plan de sauvetage, a rapporté Sky News.

* ANTOFAGASTA: Le syndicat des superviseurs de la mine de cuivre ANTO.L Los Pelambres d'Antofagasta au Chili a rejeté une offre de contrat , a indiqué le groupe.

* TAUX D'INTÉRÊT: La gouverneure adjointe de la Banque d'Angleterre, Sarah Breeden, a déclaré qu'il était peu probable que la récente hausse de l'inflation globale dure et qu'il y avait des risques pour l'économie si les taux d'intérêt étaient maintenus à un niveau élevé pendant trop longtemps.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole se sont stabilisés avant les plans potentiels de l'OPEP+ pour une plus grande augmentation de la production le mois prochain, les prix de l'or ont bondi à un niveau record après le début officiel de la fermeture du gouvernement américain et les contrats à terme sur le cuivre à Londres se sont renforcés après la plus forte baisse de la production du Chili en plus de deux ans.

