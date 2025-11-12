Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 12 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

12 novembre - L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse ce mercredi, avec des contrats à terme FFIc1 en baisse de 0,02%. * SSE: L'entreprise britannique SSE SSE.L a dévoilé un plan d'investissement quinquennal de 33 milliards de livres (44,29 milliards de dollars) , financé en partie par une levée de fonds de 2 milliards de livres, dans le but de moderniser les réseaux électriques réglementés du Royaume-Uni et ses activités dans le domaine des énergies renouvelables. * BAE Systems: BAE Systems BAES.L a déclaré que la demande soutenue, y compris les commandes de la Turquie pour les avions Typhoon et de la Norvège pour les frégates Type 26, soutenait ses prévisions de croissance du bénéfice d'exploitation jusqu'à 11 % cette année. * EXPERIAN: Experian EXPN.L a prévu une croissance de son chiffre d'affaires de 11 %, ce qui correspond à la partie supérieure de ses prévisions, car la plus grande société d'évaluation du crédit au monde bénéficie d'une reprise naissante des prêts aux États-Unis et d'une demande soutenue pour ses services aux consommateurs. * TAYLOR WIMPEY: Taylor Wimpey TW.L est devenu le dernier constructeur britannique à annoncer une croissance des ventes plus faible pendant la saison de vente clé de l'automne, car les acheteurs potentiels retiennent leurs achats par crainte de nouvelles hausses de l'impôt foncier dans le prochain budget. * PAYPAL: PayPal PYPL.O a déclaré qu'il relançait au Royaume-Uni pour permettre aux clients de faire des achats en ligne et dans les magasins, près de deux ans après avoir restructuré ses opérations dans ce pays.

* FULLER, SMITH & TURNER: Fuller, Smith & Turner FSTA.L a déclaré que ses réservations de Noël étaient en avance de 16% par rapport à l'année précédente, et a également fait état d'un bond de 28% de son bénéfice semestriel avant impôts, soutenu par des investissements dans sa stratégie à long terme. * EXPORTATION DE GNL: La Grande-Bretagne envisage d'interdire aux sociétés de fournir des services tels que le transport maritime et l'assurance pour les exportations de gaz naturel liquéfié russe. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont peu varié dans l'attente de la fin de la plus longue fermeture du gouvernement américain. Le cuivre a peu varié après que les données sur l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis aient renforcé les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale. L'or a augmenté , soutenu par un dollar plus faible.

