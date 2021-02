Actions asiatiques : un poids relatif amené à augmenter, selon Indosuez Wealth Management

(AOF) - Après une année très chahutée, le contexte macroéconomique asiatique demeure très dynamique avec une croissance estimée de 5.7% du PIB en 2021 (+8.4% pour la Chine), observe Indosuez Wealth Management. La croissance des bénéfices est également attendue en forte hausse, entre 22 et 25%.

" Les valorisations restent raisonnables (estimation de PER 2021 à 16,4x) et les perspectives très favorables alors que les actions chinoises sont encore sous-détenues par les investisseurs étrangers, représentant à peine 5% de l'indice MSCI AC World. Nous pensons que ce chiffre va progressivement augmenter au cours des prochaines années. Les marchés asiatiques vont être portés par le dynamisme de la démographie chinoise et indienne et l'expansion de la classe moyenne dans ces pays " explique Gautier Venerati, gérant de portefeuille, responsable de la Gestion Actions Asiatiques d'Indosuez Wealth Management.

On estime ainsi que les dépenses de la classe moyenne asiatique devraient atteindre 35 000 milliards de dollars en 2030.

Pour Indosuez Wealth Management, le choix fait par le gouvernement chinois, lors du 14ème plan quinquennal, de mettre la priorité sur les " nouvelles infrastructures " (5G, IA, économie verte etc.) est également de bon augure pour dynamiser l'économie de la Chine et de l'Asie dans son ensemble.