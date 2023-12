Actions américaines : Ce qu'il faut attendre de la fin de l'année, des baisses de taux et des élections

* Le STOXX 600 en baisse de 0,1 * Les valeurs de la distribution et des médias progressent, les minières sont à la peine * Roche rachète un développeur de médicaments contre l'obésité * Les contrats à terme américains en baisse 4 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante VALEURS AMÉRICAINES: CE QU'IL FAUT ATTENDRE DE LA FIN DE L'ANNÉE, DES BAISSES DE TAUX ET DES ÉLECTIONS (1320 GMT) Selon Morgan Stanley, le mois de décembre pourrait être marqué par une certaine volatilité à court terme des taux et des actions avant que les attentes du marché concernant un éventuel "effet janvier" n'aient un impact. l'"effet janvier" fait référence à la croyance selon laquelle les actions et autres actifs augmentent au cours du premier mois de chaque année, en particulier après avoir subi une baisse de prix au cours du dernier mois de l'année précédente. "Nous recommandons d'attendre un meilleur point d'entrée plus tard dans le mois pour jouer un rallye saisonnier dans les petites capitalisations... en particulier compte tenu de la faiblesse que nous constatons dans les révisions des bénéfices des petites capitalisations", a déclaré Michael J. Wilson, stratège en chef pour les actions américaines chez MS. Les marchés ont récemment progressé en raison des attentes croissantes selon lesquelles la Fed pourrait réduire ses taux dès le mois de mars de l'année prochaine, après avoir augmenté ses taux de 525 points de base depuis mars 2022. MS note que le rallye indique que les investisseurs pensent que la Fed peut réduire les taux l'année prochaine alors qu'il reste beaucoup de temps dans le cycle économique. Mais ce n'est peut-être pas le cas, car MS pense que nous sommes peut-être en fin de cycle, ce qui plaide en faveur d'une surperformance des valeurs défensives. MS examine les tendances historiques et note que les actions de valeur ont tendance à surperformer jusqu'à la première baisse des taux d'intérêt et à sous-performer la croissance par la suite. Les valeurs de qualité ont tendance à surperformer "significativement" avant la baisse des taux, puis à enregistrer des performances plus volatiles par la suite, tandis que les valeurs cycliques sous-performent les valeurs défensives de manière assez persistante avant et après la baisse des taux, tout comme les petites capitalisations. "Cela contribue à étayer l'idée selon laquelle le début du cycle de réduction de la Fed n'est généralement pas le catalyseur d'un élargissement significatif du leadership aux petites capitalisations", notent M. Wilson et son équipe. Les élections présidentielles constituent également une source supplémentaire de volatilité pour l'année prochaine. "Nous avons tendance à constater une légère tendance à la surperformance des valeurs de qualité, des valeurs défensives et des grandes capitalisations. Après les élections, nous avons tendance à voir un élargissement du leadership, les petites capitalisations et les valeurs cycliques affichant généralement de meilleures performances", explique MS. Sur le plan sectoriel, les valeurs financières ont tendance à afficher une forte performance relative avant et après les élections, tandis que la performance relative du secteur de la santé a tendance à se maintenir jusqu'à trois mois avant l'élection. (Susan Mathew) ***** TELCOS IN 2024: "THIS COULD FINALLY BE THE BREAK OUT YEAR" (1251 GMT) Les sociétés de télécommunications européennes sont souvent (et à juste titre) associées à des rendements médiocres, mais JPMorgan pense que l'année prochaine pourrait être différente. "Après six années consécutives de sous-performance, les sociétés de télécommunications européennes ont légèrement surperformé en 2022 et 2023. Ce rapport soutient que 2024 pourrait être une année de rupture", écrit Akhil Dattani, responsable de la recherche sur les actions européennes de télécommunications à la banque américaine. Selon lui, le secteur est soutenu par les facteurs suivants * Les augmentations de prix: Une vague de 100 hausses de prix de détail paneuropéennes a permis d'infléchir la croissance des revenus du secteur * L'Ebitda: Alors que l'énergie et les autres pressions inflationnistes s'estompent, nous prévoyons une croissance de l'Ebitda du secteur de +3% * Capex: Jusqu'en 2023, quatre opérateurs de télécommunications ont confirmé notre thèse du "pic de capex" * EPS: Pour la première fois en 15 ans, les entreprises de télécommunications offrent maintenant la meilleure croissance du BPA de leur catégorie (2024E +11% par rapport à la moyenne du SXXP 6%) * Taux:) Nous prévoyons que le coût de la dette HY restera supérieur au coût moyen pondéré du capital (. Les challengers HY sont donc limités financièrement * Consolidation: La CE se prononcera sur le projet de fusion espagnole 4-to-3 au T1 2024 (Danilo Masoni) ***** FUSIONS ET ACQUISITIONS ET IPOS: ENCORE QUELQUES TRIMESTRES D'INACTIVITÉ? (1149 GMT) UBS a analysé plus de 20 ans de données sur les fusions et acquisitions et les introductions en bourse et la principale conclusion est que le regain de confiance et l'assouplissement des conditions financières sont les deux ingrédients clés de l'activité. Ces deux éléments ayant fait défaut au cours des deux dernières années, les opérations sur titres ont atteint des niveaux historiquement très faibles. UBS estime que plus de la moitié des groupes industriels du MSCI se trouvent dans la phase de fusions et acquisitions la plus faible de ces 23 dernières années. Elle n'est pas non plus très optimiste quant à l'émergence prochaine d'un nouveau cycle de fusions et d'acquisitions. "Nous pensons que la croissance mondiale continue de ralentir et que les baisses de taux des banques centrales en 2024 seront dues à la faiblesse de la demande et pas seulement à la désinflation", explique Gerry Fowler, stratège chez UBS. "Si nous avons raison de penser que ce ralentissement est l'aboutissement d'un cycle économique court et brutal, l'activité dans le domaine des fusions et acquisitions et des introductions en bourse en particulier pourrait rester en suspens pendant quelques trimestres encore". D'un autre côté, les indicateurs avancés ont augmenté aux États-Unis et en Chine, souligne UBS, ce qui donne quelques raisons d'espérer: "Si la confiance des entreprises suit, nous pourrions voir plus d'activité plus tôt". (Danilo Masoni) **** LES BAISSIERS DE L'EURO ESPÈRENT UNE DIVERGENCE DE POLITIQUE ENTRE LA BCE ET LA FED (1044 GMT) Les perspectives de l'euro pour 2024 dépendent en grande partie de la divergence des politiques de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale - comme le suggèrent les données économiques récentes - ou de leur synchronisation générale, comme le suggèrent les prix actuels du marché. "Les investisseurs en devises ont été frustrés par le manque de divergence au cours des deux dernières années", ont déclaré les analystes de Goldman FX dans une note en prévision de cette semaine, dans laquelle ils pensent que l'euro devrait s'affaiblir au cours des prochains mois. "Bien qu'il y ait eu une divergence cyclique substantielle ... , l'inflation élevée a empêché toute divergence politique. l'inflation élevée a empêché toute divergence politique. Maintenant que l'inflation se rapproche de l'objectif, les données cycliques peuvent à nouveau dicter l'orientation de la politique" La monnaie commune s'échange actuellement autour de 1,08 dollar, soit à peu près au milieu de sa fourchette cette année, mais faible par rapport aux normes historiques. EUR=EBS Les différences de taux d'intérêt entre les économies sont généralement un facteur important derrière les mouvements de devises. L'inflation dans la zone euro est en forte baisse et la croissance du PIB est au mieux minime dans la plupart des grandes économies du bloc de la monnaie unique, une combinaison qui pourrait amener la BCE à réduire ses taux prochainement - Goldman s'attend à une réduction au cours du deuxième trimestre. En revanche, alors que l'inflation diminue aux États-Unis, la croissance économique reste forte - les données de la semaine dernière ont montré que la plus grande économie du monde a progressé à un taux annualisé de 5,2 % au cours des trois mois précédant la fin du mois de septembre - ce qui devrait normalement dissuader la Réserve fédérale d'abaisser rapidement ses taux. Cependant, les prix actuels du marché montrent que les traders pensent que la Fed et la BCE agiront presque au même rythme, et qu'elles commenceront à réduire leurs taux à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre. "Le marché continue d'estimer qu'il y a peu de divergences entre les politiques de la Fed et de la BCE. Au contraire, nous pensons que le marché continue d'attribuer à l'Europe un élément d'inflation plus persistant ou un biais de politique hawkish", déclarent les analystes de Goldman. "En ce qui concerne nos prévisions de croissance et d'inflation, nous ne pensons pas que cela soit tout à fait juste, et nous pensons que les données récentes et le discours des décideurs politiques contribuent à renforcer notre point de vue. Nous pensons que ces facteurs pèseront sur l'EUR/USD au cours des prochains mois" (Alun John) ***** EN HAUSSE (0900 GMT) L'indice de référence européen STOXX 600 a légèrement progressé lundi pour atteindre un nouveau sommet de quatre mois, tiré par les valeurs de la distribution et des médias. Le benchmark régional est en hausse de 0,1% .STOXX , les principaux indices français .FCHI , allemand .GDAXI et espagnol .IBEX se négociant dans le vert et les indices italiens .FTMIB et britanniques .FTSE dans le rouge. Les détaillants .SXRP - en hausse de 1,1% à leur plus haut depuis mars 2022 - et les valeurs des médias .SXMP - en hausse de 1% - ont contribué à la plupart des gains, bien que ceux-ci soient compensés par les pertes de l'indice des ressources de base .SXPP , qui est en baisse de 1,7%, miné par la baisse des prix du cuivre. MET/L Roche ROG.S est en hausse de 1,75% après avoir accepté de racheter le développeur de médicaments contre l'obésité Carmot Therapeutics CRMO.O pour 2,7 milliards de dollars. Rolls-Royce RR.L a bondi de 3,7% après que J.P. Morgan ait relevé le titre de la société d'ingénierie de "Neutre" à "Surpondérer". L'action est en passe de réaliser un gain de 200 % depuis le début de l'année. (Alun John) ***** DÉMARRAGE EN DOUCEUR POUR LE STOXX AU PLUS HAUT DE QUATRE MOIS (0743 GMT) L'indice STOXX 600 .STOXX a terminé la semaine précédente à son plus haut niveau depuis le début du mois d'août. Les contrats à terme de décembre de l'Eurostoxx 50 STXEc1 sont en baisse de 0,14%, tandis que les contrats à terme du DAX allemand FDXc1 sont en hausse de 0,07%. Le FTSE britannique devrait sous-performer, avec des contrats à terme FFIc1 en baisse de 0,42%, la baisse des prix du pétrole et du cuivre pouvant nuire à l'indice minier. O/R MET/L La principale nouvelle macroéconomique de la semaine est la publication vendredi des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Les haussiers espèrent que les chiffres éviteront le risque d'un chiffre suffisamment faible pour suggérer que l'économie américaine ralentit fortement, ou d'un chiffre très élevé qui pourrait perturber les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt au cours du premier semestre de l'année prochaine. Dans l'actualité des entreprises, le géant pharmaceutique Roche ROG.S a déclaré lundi qu'il avait conclu un accord définitif pour acquérir Carmot Therapeutics CRMO.O , une entreprise américaine dont les recherches sont axées sur l'obésité, pour un montant de 2,7 milliards de dollars. Dans le domaine pharmaceutique, le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca AZN.L a signé un accord d'une valeur de 247 millions de dollars avec l'entreprise américaine d'intelligence artificielle (AI) biologique AbsciABSI.O pour concevoir un anticorps destiné à lutter contre le cancer, a déclaré Absci dans un communiqué dimanche. (Alun John) ***** L'OR PREND LE RELAIS DU PÉTROLE (0530 GMT) Les actions asiatiques ont commencé la semaine avec hésitation, tandis que l'or a atteint un nouveau sommet et que les bons du Trésor ont fait l'objet de prises de bénéfices suite à leurs récents gains. Le pétrole n'a pas réussi à maintenir le rallye initial qui a suivi les nouvelles d'attaques sur la navigation commerciale dans la mer Rouge. Trois navires ont été attaqués dans les eaux internationales dimanche, tandis que le groupe Houthi du Yémen a revendiqué des attaques de drones et de missiles contre deux navires israéliens dans la région. La menace qui pèse sur une route maritime mondiale aussi importante pourrait accroître la pression inflationniste, bien que l'impact semble limité jusqu'à présent. Notamment, les prix du pétrole ont perdu leurs gains initiaux et le Brent a reculé d'environ 57 cents à 78,31 dollars le baril, sur fond de doutes quant à la capacité de l'OPEP+ à maintenir les réductions de production prévues, en particulier par certains pays africains. O/R Dans le même temps, la production pétrolière américaine atteint des niveaux record de plus de 13 millions de barils par jour et le nombre de plates-formes de forage continue d'augmenter. Cela signifie que les États-Unis produisent plus de pétrole que l'Arabie saoudite à l'heure actuelle. L'or est une matière première qui s'en sort mieux. Il a soudainement augmenté ce matin pour dépasser les 2 111 dollars l'once XAU= pour la première fois, avant de limiter ses gains à 2 086 dollars. GOL/ Il n'y a pas eu de catalyseur évident pour ce mouvement, laissant les courtiers soupçonner la main cachée des CTA et des fonds algo qui suivent la tendance suite à la rupture d'un triple sommet autour de 2 107 $. Les banques centrales ont également été des adeptes de l'or, achetant 800 tonnes métriques nettes au cours de l'année jusqu'en septembre, un record pour cette période. Les haussiers visent maintenant des cibles graphiques à 2 240 $ et 2 400 $. Les prix du marché pour des réductions de taux précoces et agressives sont clairement positifs pour l'or sans rendement, avec des contrats à terme sur les Fed funds 0#FF: impliquant actuellement une probabilité de 59% d'une réduction des taux américains dès le mois de mars. Il y a une semaine, cette probabilité était d'environ 20 %. Il y a également 125 points de base (bps) d'assouplissement implicite pour toute l'année 2024, contre 80 bps il y a deux semaines. FEDWATCH En outre, les marchés évaluent à 80 % les chances d'un assouplissement de la BCE en mars, bien que le chef de la Bundesbank, très optimiste, se soit opposé à ces perspectives dans une interview accordée à au cours du week-end. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, aura l'occasion de s'exprimer lors d'un discours et d'une séance de questions-réponses plus tard dans la journée de lundi. Des prix aussi extrêmes rendent le marché vulnérable au repli, et les Fed funds et les Treasuries ont fait l'objet de ventes lundi. Les rendements des obligations américaines à deux ans US2YT=RR ont augmenté de près de 4 points de base, mais cela fait suite à une baisse de 40 points de base la semaine dernière. Les bunds allemands à deux ans DE2YT=RR semblent également susceptibles de faire l'objet de prises de bénéfices après que les rendements aient chuté de 41 points de base la semaine dernière. Les obligations ont vraiment besoin que les chiffres de l'emploi américain de novembre, vendredi, soient suffisamment solides pour soutenir le scénario d'atterrissage en douceur, mais pas au point de menacer la possibilité d'un assouplissement. Les prévisions médianes tablent sur une hausse de 180 000 emplois, ce qui maintiendrait le taux de chômage à 3,9 %. De nombreux analystes pensent que les risques sont à la hausse, Goldman Sachs prévoyant une augmentation de 238 000, dont une grande partie des travailleurs revenant de grèves, et un taux de chômage de 3,8 %. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi: - Discours et questions-réponses de Christine Lagarde, présidente de la BCE - Le premier gouverneur adjoint de la Riksbank, Anna Breman, s'exprime, la Riksbank publie le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire - Données commerciales allemandes pour octobre, indice du sentiment de la zone euro pour décembre. Données sur les biens durables et les ventes d'automobiles aux États-Unis (Wayne Cole)