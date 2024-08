Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor: procédure de redressement judiciaire ouverte information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech annonce que le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, étendant ainsi l'horizon de trésorerie de la société biopharmaceutique à janvier 2025.



Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est prévu une période d'observation de six mois, renouvelable. L'objectif est de permettre à Acticor d'évaluer toutes les solutions lui permettant de poursuivre son développement.



Acticor a demandé à Euronext de procéder à la suspension de son cours de bourse à partir de ce 7 août, et ce jusqu'à nouvel ordre compte tenu de l'incertitude concernant l'issue de la procédure et des démarches entreprises par la société.





Valeurs associées ACTICOR BIOTECH 0,42 EUR Euronext Paris 0,00%