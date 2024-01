Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor: 'nous observons avec plaisir la réaction du marché' information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique française Acticor Biotech s'est retrouvée sous les feux de l'actualité la semaine passée après la réussite d'un essai clinique dans le traitement d'urgence des AVC. Gilles Avenard, le directeur général de l'entreprise, revient dans un entretien accordé à Cercle Finance sur les implications de ce succès.



Cercle Finance: Le cours de Bourse de votre entreprise a bondi de plus de 40% la semaine dernière dans le sillage de la publication de résultats cliniques positifs dans les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Comment expliquez-vous cet engouement de la part du marché?



Gilles Avenard: Nous accueillons, bien entendu, favorablement l'intérêt du marché à la suite de la publication des résultats de l'essai clinique de phase 1/2 ACTIMIS dans la revue scientifique internationale 'The Lancet Neurology'. Cette publication de M. Mazighi et al., décrit l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'étude ACTIMIS, déjà présentés lors de conférences internationales, notamment la réduction significative de la mortalité et la diminution des hémorragies intracérébrales dans le groupe des patients traités par le glenzocimab. 'The Lancet Neurology' est, pour la communauté scientifique et médicale, une revue de référence qui met en lumière le glenzocimab dans le traitement de l'AVC ischémique, renforçant ainsi notre confiance dans la valeur clinique de notre candidat médicament. Nous observons avec plaisir la réaction du marché à ces données encourageantes.



CF: Une étude de phase III pivotale doit maintenant être initiée d'ici à la fin de l'année. A quel horizon peut-on imaginer une mise sur le marché de votre médicament?



GA: Les résultats de notre étude clinique en cours de phase 2/3, ACTISAVE, évaluant actuellement le glenzocimab chez plus de 400 patients dans l'AVC ischémique, seront une étape importante. Les résultats sont attendus au deuxième trimestre 2024 et seront essentiels pour confirmer l'efficacité du glenzocimab chez ces patients.



Sur la base de ces résultats et des recommandations d'experts internationaux dans l'AVC, nous envisageons courant 2024, de consulter à nouveau l'EMA et la FDA pour discuter de la phase finale d'enregistrement, tant en Europe qu'aux États-Unis. En fonction des résultats et des demandes des agences la mise sur le marché est prévue au plus tard en 2028.



L'intérêt manifesté par 'The Lancet Neurology' et la communauté d'experts dans le domaine pour nos résultats actuels souligne le sérieux scientifique de notre approche, renforçant ainsi notre détermination à faire progresser le glenzocimab vers une solution thérapeutique majeure pour les patients.



CF: Ces bonnes nouvelles vous placent dans une situation idéale alors que vous envisager de faire prochainement appel au marché. On évoque une levée de fonds d'au moins 4,5 millions d'euros. Quand pensez-vous officialiser l'opération?



GA: L'intérêt marqué des investisseurs, suite à la publication de ces résultats dans 'The Lancet Neurology' est un témoignage fort de la confiance croissante dans le potentiel du glenzocimab.



Acticor Biotech évalue actuellement toutes les options stratégiques pour assurer le financement adéquat de ses activités de recherche et de développement. Bien que des discussions préliminaires aient eu lieu, aucune décision officielle n'a encore été prise concernant une levée de fonds. Nous sommes conscients de l'importance de cette démarche et nous communiquerons auprès du marché en temps voulu.



Notre objectif reste de maintenir un équilibre financier solide tout en permettant la poursuite de notre programme de développement jusqu'aux phases finales d'enregistrement.



CF: Avec les bons résultats récemment obtenus par Novo Nordisk dans les domaines de l'obésité et de la prévention des accidents cardiovasculaires, les investisseurs ont réalisé que certaines molécules pouvaient avoir de nombreuses fonctions. Bien qu'Acticor n'intervienne pas dans la prévention des accidents cardiovasculaires, votre candidat pourrait-il avoir des bienfaits dans d'autres indications?



GA: Bien que le principal champ d'application du glenzocimab soit axé sur le traitement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, nous sommes ouverts à explorer d'autres indications potentielles pour maximiser l'impact de notre candidat-médicament.



Une avancée notable dans cette direction est l'étude clinique LIBERATE, qui a obtenu en fin d'année dernière l'approbation de l'agence règlementaire britannique (MHRA). Menée en partenariat avec l'Université de Birmingham, LIBERATE va évaluer l'efficacité du glenzocimab dans le traitement de l'infarctus du myocarde. Fondée sur des bases solides résultant d'une collaboration de longue date, cette étude de phase 2b, randomisée et en double aveugle, vise à évaluer la tolérance et l'efficacité du glenzocimab par rapport au placebo pour réduire la taille de l'infarctus du myocarde chez plus de 200 patients.



Les résultats positifs de cette étude pourraient non seulement élargir le champ d'application du glenzocimab aux urgences cardiovasculaires, mais également offrir une nouvelle perspective thérapeutique pour les patients confrontés à cette condition critique.





