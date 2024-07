Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor: les opérations financées jusqu'en septembre information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech a dévoilé hier soir ses résultats financiers annuels, qui font apparaître que la société biopharmaceutique est en mesure de financer ses opérations jusqu'au mois de septembre.



Au 31 décembre dernier, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise s'élevaient à 3,9 millions d'euros, à comparer avec un chiffre de 6,6 millions d'euros au 31 décembre 2022.



Dans un communiqué, l'entreprise estime son besoin de financement jusqu'au 30 juin 2025 à huit millions d'euros, sans autre nouvelle étude clinique.



Pour mémoire, Acticor avait réalisé en mars dernier une augmentation de capital d'un montant total de huit millions d'euros.



Si la biotech estime disposer d'une 'assurance raisonnable' de trouver le financement adéquat, elle indique ne pas pouvoir garantir qu'elle parviendra à l'obtenir à des conditions acceptables.



En conséquence, il en résulte une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, souligne l'entreprise dans son communiqué.



Au mois d'avril dernier, Acticor avait annoncé que son étude de phase 2/3 dans le traitement de l'AVC n'avait pas montré d'efficacité de son glenzocimab.



Suite à cette publication, l'action lâchait pas loin de 4% à la mi-journée, ce qui porte à 82% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées ACTICOR BIOTECH 0,44 EUR Euronext Paris -18,52%